У Тернополі 9 квітня демонтували пам’ятник російському поету Пушкіну. Зараз мешканці міста наполягають на знесенні решти пам’ятників, пов’язаних з Росією.

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал в етері марафону єдиних новин. 24 канал передає деталі.

Сергій Надал розповів, що пам’ятник Пушкіну у місті був доволі суперечливим уже не один рік. Між тернополянами тривалий час точились дискусії, потрібно його зносити, чи ні.

– До початку активної агресії 24 лютого більшість мешканців не проявляла активності стосовно демонтажу. Зараз, після тих злочинів, які скоюють російські терористи, і мови немає про якусь російську культуру. Все, що російське, має бути демонтоване, раз і назавжди “вирване” і забуте, – наголосив мер Тернополя.

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Надал додав, що з’явилась величезна кількість звернень від містян, які просили якнайшвидше демонтувати пам’ятник російському поету. За словами мера, це – лише перший крок, адже тернополяни хочуть знести й решту пам’ятників, які пов’язані, зокрема, з Другою світовою війною.

“Також є пропозиції щодо перейменування вулиць. Вже з’явились петиції, які набирають необхідну кількість голосів, тому ми йтимемо за цим шляхом”, – підкреслив мер Тернополя.