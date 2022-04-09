На виконання рішення виконавчого комітету “Про виконання робіт з демонтажу об’єкта благоустрою” у Тернополі провели роботи з демонтажу пам’ятника поету, письменнику Олександру Сергійовичу Пушкіну.

Як зазначає міський голова Сергій Надал: “Злочини росіян проти українського народу: вбивства, катування людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. В тому числі пам’ятник російському письменнику”.

Ознайомитися з рішенням виконавчого комітету про демонтаж пам’ятника можна ТУТ.