Понад 1100 тернополян подали заявки на компенсацію витрат комунальних послуг за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. Це ті, хто зареєструвався у системі «Прихисток». Ще 348 власників житла подали заявки через тернопільський ЦНАП.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини 7 квітня.

– Завершилась подача заявок на компенсацію комунальних послуг від тернополян, які безкоштовно надали своє житло для переселенців, – розповів Сергій Надал. – Всього подано більше 1100 заявок через систему «Прихисток». Крім того, за березень через ЦНАП подало заявок 348 власників житла. З них 255 ми затвердили рішенням виконкому і направили в обласну військову адміністрацію. В подальшому усі заявки з області ТОВА направить у Київ і до 20 квітня Кабмін буде компенсувати ці виплати. Чому ми затвердили тільки 255 заяв? Решта подали невірно заповнені документи: вказали людей, які не зареєстровані у Єдиній базі даних внутрішньо переміщених осіб, не вказали якісь дані або не є реальними власниками житла чи не надали документів, підтверджених власниками житла. Але це не критично. Всім їм направлені листи з поясненнями чому вони не зможуть отримати компенсацію. Вони можуть виправити неточності і подати документи ще раз наступного місяця.

Нагадаємо, що розмір компенсації становить 14 гривень 77 копійок за кожен день на одну внутрішньо переміщену особу. Щоб отримати компенсацію власник приміщення зобов’язаний на 5 день після завершення місяця подати заяву до ЦНАПу, у якій має вказати скільки проживали переселенці і подати їхні паспортні дані.