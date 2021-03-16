Сергій Надал: “Кожна країна шанує своїх героїв, без цього нація не має майбутнього”

Міський голова Тернополя заявив, що не буде скасовувати рішення про присвоєння центральному стадіону імені головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

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Рішення міської ради Тернополя про присвоєння центральному стадіону міста імені Романа Шухевича викликало негативну реакцію зі сторони посла Ізраїлю в Україні та окремих політиків з Польщі. Ізраїльський посол Джоель Ліон на своїй офіційній сторінці у Фейсбук опублікував вимогу скасувати це рішення міської ради Тернополя. У відповідь, очільник Тернополя навів послу конкретні факти, коли генерал Шухевич особисто рятував євреїв. І що існувала ціла система УПА з порятунку етнічних євреїв від німецьких нацистів.

Десятиліттями працювала комуністична машина пропаганди і знищення всього українського

Рішення Тернопільської міської ради про присвоєння центральному стадіону імені Романа Шухевича викликало широкий резонанс. Це обговорення вийшло за межі України. Деякі іноземні політики дозволили собі ряд неприпустимих висловлювань в адресу українських героїв. Міський голова Тернополя Сергій Надал наголосив: «Ми – на своїй Богом даній землі і будемо робити те, що вважаємо за потрібне. Десятиліттями працювала комуністична машина пропаганди і знищення всього українського. Роками радянські історики переписували історію України, щоб заплямувати репутацію, спотворити образ українських воїнів. І це стосується історії не лише УПА, а ще часів Київської Русі, Гетьманщини».

Роман Шухевич особисто врятував єврейську дівчинку

Також міський голова Тернополя навів конкретний приклад порятунку родиною Шухевичів дівчинки-єврейки, який зафіксований у документах держави Ізраїль – у книзі Праведників світу.

«З вересня 1942 по лютий 1943 родина Романа Шухевича переховувала в своєму будинку від переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг. Роман Шухевич, використовуючи свої можливості, допоміг з виготовленням для дівчинки нових документів на ім’я українки Ірини Василівни Рижко. Після арешту дружини Романа Наталії Шухевич в 1943 році Гестапо Роману Шухевичу вдалося переправити дівчинку в сирітський притулок при жіночому греко-католицькому монастирі Василіанок в Пилипові, поблизу містечка Куликів, що за 30 кілометрів від Львова, де Ірина і перебувала до кінця війни, переживши німецьку окупацію і Голокост», – зауважив Сергій Надал.

Загалом за даними Гестапо, представники ОУН і УПА неодноразово допомагали переховуватися євреям і виготовляли для них документи. Тобто, була налагоджена працююча система українських повстанців з порятунку євреїв. Тому десятки українських націоналістів стали «Праведниками світу». Це також підтверджують радянські документи і навіть документи держави Ізраїль.

Шухевич для України, як Бегін для Ізраїлю

На завершення міський голова Тернополя порівняв значення Романа Шухевича та Менахема Бегіна відповідно для держави Україна та держави Ізраїль.

«Ми можемо дискутувати, але рішення міської ради Тернополя про присвоєння міському стадіону імені Романа Шухевича не буде скасовано. Кожна країна шанує своїх героїв. Без цього нація не має майбутнього. В історії кожної нації є особистості, без яких вони ніколи не постали б незалежними. Таким був Джордж Вашингтон для США. Таким був один з національних героїв євреїв, сьомий прем’єр-міністр Ізраїлю, лауреат Нобелівської премії миру, Менахем Бегін. Що поєднує цих людей з Романом Шухевичем? Усі вони свого часу були ворогами для метрополій, коли боролися за право своїх народів за Незалежність. Без Бегіна не було б держави Ізраїль, а без Шухевича не було б незалежної України», – підсумував Сергій Надал.

У Тернополі відбудеться Міжнародна конференція, яка має на меті спростувати комуністичні міфи про українських героїв

Міський голова Тернополя Сергій Надал зустрівся з головою Польського культурно-освітнього товариства Тернопільської області Петром Фризом та обговорив деякі аспекти україно-польської співпраці. Домовилися про проведення у Тернополі Міжнародної наукової конференції, яка має на меті спростувати комуністичні міфи щодо українських героїв. Запрошуються до участі історики та усі охочі. Час та місце проведення повідомлять згодом.