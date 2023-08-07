Михайла Головка не відсторонили від посади голови обласної ради: рішення суду

Апеляційна палата ВАКС відмовила у відстороненні голови Тернопільської облради.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

7 серпня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у задоволенні апеляційної скарги прокурора САП на рішення ВАКС, яким відмовлено у відстороненні від займаної посади голови Тернопільської обласної ради, якого спільно з двома заступниками голови Тернопільської ОВА викрили на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

Прокурор наголошував на обґрунтованості підозри та наявності ризиків, пов’язаних з перебуванням указаної особи на посаді, оскільки інкримінований злочин тісно пов’язаний із займаною підозрюваним посадою, однак апеляційна інстанція залишила без змін рішення слідчого судді, яким відмовлено у застосуванні відсторонення від посади.

При цьому щодо підозрюваного продовжує діяти запобіжний захід у виді застави із покладенням процесуальних обов’язків, визначених слідчим суддею при розгляді питання щодо застосування запобіжного заходу.

Рішення суду Апеляційної палати ВАКС є остаточним.

Нагадаємо, 26.06.2023 голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.