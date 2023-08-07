Апеляційна палата ВАКС відмовила у відстороненні голови Тернопільської облради.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
7 серпня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у задоволенні апеляційної скарги прокурора САП на рішення ВАКС, яким відмовлено у відстороненні від займаної посади голови Тернопільської обласної ради, якого спільно з двома заступниками голови Тернопільської ОВА викрили на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.
Прокурор наголошував на обґрунтованості підозри та наявності ризиків, пов’язаних з перебуванням указаної особи на посаді, оскільки інкримінований злочин тісно пов’язаний із займаною підозрюваним посадою, однак апеляційна інстанція залишила без змін рішення слідчого судді, яким відмовлено у застосуванні відсторонення від посади.
При цьому щодо підозрюваного продовжує діяти запобіжний захід у виді застави із покладенням процесуальних обов’язків, визначених слідчим суддею при розгляді питання щодо застосування запобіжного заходу.
Рішення суду Апеляційної палати ВАКС є остаточним.
Нагадаємо, 26.06.2023 голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.