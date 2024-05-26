Колишній голова Тернопільської облради обвинувачується в незаконному отриманні 612 тис. грн за підписання актів виконаних робіт

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася передавати справу колишнього голови Тернопільської облради Михайла Головка, обвинуваченого у корупційному злочині, до іншого суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За версією слідства, експосадовець обвинувачується у вимаганні та отриманні 612 тис. грн від власника тернопільської ТОВ «Авакс Проф» за підписання актів виконаних робіт. Цей злочин кваліфікується за ч.4 статті 368 Кримінального кодексу за що передбачено до 12 років в’язниці.

Разом із тим, захисник Головка направив клопотання до антикорупційного суду, в якому наполягав на переданні цієї справи до Тернопільського міськрайонного суду. Він зазначив: щоб цю справу розглядав Вищий антикорупційний суд, вона повинна містити дві складові: наявність корупційного злочину та вчинення цього ж правопорушення особою, яка має певний статус та/або обіймає високу посаду. На думку захисника, дійсно на момент викриття Головко був головою Тернопільської облради. Проте, вважає ініціатор клопотання, обвинувачений не вчиняв корупційного злочину. Мовляв, Головко начебто не мав повноважень розпоряджатися коштами державної субвенції на забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності. А також включати у фінансування конкретні об’єкти.

З цього приводу апеляційна палата зауважила, що доведеність або спростування складу кримінального правопорушення стосується фактичних обставин, перевірка яких здійснюється на стадії розгляду кримінального провадження. З кінця лютого 2024 року справа Головка зайшла до Вищого антикорупційного суду і перебуває на підготовчій стадії розгляду.

«Кримінальне провадження за обвинуваченням Михайла Головка підсудне Вищому антикорупційному суду… Інші суди не можуть розглядати кримінальні провадження щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду», – йдеться в ухвалі апеляційної палати.

Нагадаємо, 26 червня 2023 року Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем’янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.

За даними слідства, вони начебто вимагали 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи. Правоохоронці наполягають, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії.

26 жовтня 2023 року депутати Тернопільської облради одностайно 51 голосами звільнили Михайла Головка з посади керівника ради. Це відбулося після корупційного скандалу. Головко програв перший суд із поновлення на займаній посаді.

Згідно з останнім рішенням антикорупційного суду, до обвинуваченого ексголови Тернопільської облради застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.