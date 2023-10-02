Належать не йому: Головкові повернули 15 тисяч доларів, які слідчі знайшли у шафі

Голові Тернопільської облради Михайлу Головку, якого зловили на хабарі, повернули $15 тис, знайдених в його гардеробній.

Житло, в якому проводився обшук, на праві приватної власності належить матері Михайла Головка та його дружині Мар’яні Головко, у ньому спільно проживають його сімʼя та батьки. Адвокати стверджують, що вилучені гроші належать батьку Михайла Головка, які він залишив на період свого відʼїзду до США. Про це пишуть Тернополяни.

Нагадаємо, 26 червня Михайла Головка затримали детективи НАБУ за підозрою в отримання хабаря в місцевого підприємця Олександра Ярмоленка. Згодом Михайла Головка випустили під заставу – 805 200 гривень. Голова обласної ради спершу відправився на лікарняний, пізніше – у відпустку до 24 серпня. За цей час НАБУ намагалися двічі відсторонити Михайла Головка з посади, та безуспішно.