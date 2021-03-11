Член парламенту Республіки Польща Крістіан Камінський назвав Романа Шухевича злочинцем та розіслав у 5 польських міст-побратимів Тернополя щодо припинення співпраці.

Скандал навколо стадіону імені Героя України, генерала УПА Романа Шухевича триває. Спершу посол Ізраїлю висунув вимогу скасувати рішення ТМР назвати місцевий стадіон на честь Романа Шухевича. Згодом мер польського міста Замостя розірвав партнерські відносини з Тернополем через стадіон імені Шухевича. А вчора, за словами українців, які проживають у Польщі, активізувалися польські ультраправі, які уже надіслали звернення 5 містам-побратимам Тернополя про припинення будь-якої співпраці, пишуть Тернополяни.



Таке звернення на власній сторінці у Фейсбук оприлюднив Член парламенту Республіки Польща Крістіан Камінський.



“Втручання парламентських втручань, що назвали стадіон ім. Romana Szuchewycz (волинський геноцид) в Тернополі, Україна!! Сьогодні відправив листа у цій тривожній справі п’ятьом органам місцевого самоврядування Польщі з Чорзова, Радом, Нисі, Ельблоги і Ось. Такі міста з підписаними угодами про партнерство з Тернополем, де міська рада вирішила (одноголосно) назвати Roman Szuchewycz місцевий стадіон, Роман Шухевич відповідальний за геноцид поляків у Малопольську, – написав політик.



Зміст листа, який Крістіан Камінський надіслав у 5 польських міст такий:



Нещодавно (5 березня) міська рада в Тернополі вирішила одноголосно назвати міський стадіон на честь Романа Шучевича. Роман Шучевич – український злочинець, головнокомандувач так званої Української Повстанської Армії, відповідальний за геноцид поляків на Малопольському Сході. Такий вид провокації української сторони – це не тільки неповага до польських жертв, а й вираження нахабності та зневаги до польської нації та держави. Саме тому такі дії мають відповідати однозначній та рішучій реакції польської влади на кожному рівні, включно з органами місцевого самоврядування. Тому хочу задати вам таке питання:Чи вживатимете ви заходів щодо припинення співпраці з містом Тарнополь?.



У коментарях поляки підтримали політика та навіть закликають вторгнутися в Україну.

“В Україну треба вторгуватися, рейдерувати і вчити чорношкірого, хто господар. Пора повернути Польщу і дати решту Росії. Західна “Україна” – Східна Польща. Це наші землі і повертаються до нас винними”, – пише Peter Ptaszyński.

“У світі, в якому домінує брехня, говорити правду – це вираження справжньої сміливості. Пишаюся, що партія, за яку я голосував на виборах, має сміливість вирішити це чутливе питання. У мене загороджене коріння і від численних історій бабусі, яка пережила ті дні геноциду, знаю, що треба говорити правду і боротися за неї. Викликати стадіон після злочинця і вбивці вже сперечаються з самою ідеєю змагань і спорту, не кажучи вже про те, що це щічка всій польській нації, особливо людям з колишніх східних терпінь, які пережили цю трагедію. Молодці депутати, будемо сподіватися більше таких дій”, – заявляє Maciej Szymczak.

“Яка нація такі й герої. молодці, пане посол”, – Zofia Karwat.

“Ганьба тернопільським радам, браво для нашого депутата”, – Szymon Orłowski.

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