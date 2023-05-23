Передчасно пішла з життя директорка закладу дошкільної освіти “Берізка” села Білокриниця Кременецького району Ольга Павлівна Попович.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці Кременецької громади.

“До горя неможливо підготуватися та знайти слова, щоб загоїти пекучу рану вічної розлуки з дорогою людиною.

Поділяємо Вашу скорботу і у цей тяжкий час висловлюємо Вам, рідним та близьким наші щирі співчуття. Нехай добрий, світлий спомин про дружину, маму, бабусю назавжди залишиться у серцях рідних, друзів, усіх, хто її знав, любив та шанував, а Бог дасть сил пережити цю непоправну втрату.

Сумуємо разом із Вами та підтримуємо у годину скорботи.

Світла і вічна їй пам’ять”, – ідеться у зверненні колективу відділу освіти Кременецької міської ради.