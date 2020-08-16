Учора на Тернопільщині з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли дві людини. Коронавірус забрав життя 78-річної жінки із Збаразького району та 70-річного чоловіка з Бережан. Відтак загальна кількість летальних випадків зросла до 47.

Тернопільщина тривалий період залишалася регіоном із найнижчим рівнем смертності. Втім, цього тижня в області простежилася негативна тенденція. Упродовж семи днів COVID-19 забрав життя шести людей на Тернопільщині.

“Простежується така тенденція, що внаслідок зростання числа інфікованих — з’являються нові летальні випадки. Помирають переважно люди старші 65 років. Хоча є зареєстровані смертельні випадки і серед людей молодшого віку. У зоні ризику — люди після 65 років і з хронічними захворюваннями. Тому ми рекомендуємо дотримуватися карантинних вимог, особливо, що стосується старших людей”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

За інформацією управління охорони здоров’я області, найчастіше заражаються коронавірусом на Тернопільщині соціально активні люди від 30 до 60 років. Вони переважно переносять хворобу у легкому стані, а от для людей з групи ризику інфікування може стати фатальним.

Софія Романська

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