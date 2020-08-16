На Тернопільщині за добу підтверджено 96 випадків зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Це лише на один випадок менше, аніж було зареєстровано вчора.
При цьому одужало за добу лише семеро пацієнтів.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (37 осіб)
Бучацький район (1 особа):
с. Трибухівці – 1
Бережанський район (4 особи):
• м. Бережани –3
• с. Жуків – 1
Збаразький район (3 особи):
• с. Шимківці – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Доброводи– 1
Гусятинський район (2 особи):
• с. Котівка – 1
• с. Старий Нижбірок – 1
Теребовлянський район (6 осіб):
• смт. Микулинці – 2
• м. Теребовля – 2
• с. Плебанівка – 1
• с. Вербівці – 1
Тернопільський район (6 осіб):
• с. Романівка– 1
• с. Петриків – 1
• смт. Велика Березовиця – 1
• смт. Великі Бірки – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Великий Глибочок – 1
Заліщицький район (5 осіб):
• смт. Товсте – 2
• с. Нирків – 1
• с. Голігради – 1
• с. Головчинці – 1
Козівський район (3 особи):
• смт. Козова – 2
• с. Козівка – 1
Чортківський район (19 осіб):
• м. Чортків – 12
• с. Росохач – 1
• с. Біла – 2
• с. Ридодуби – 1
• с. Мухавка – 1
• с. Долина – 2
Підгаєцький район (2 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Вербів– 1
Зборівський район (4 особи):
• с. Ярчівці – 2
• с. Чистопади – 1
• с. Малашівці – 1
Кременецький район (1 особа):
с. Плоске– 1
Монастириський район (1 особа):
• м. Монастириська – 1
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