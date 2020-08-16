На Тернопільщині за добу підтверджено 96 випадків зараження вірусом COVID-19.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Це лише на один випадок менше, аніж було зареєстровано вчора.

При цьому одужало за добу лише семеро пацієнтів.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (37 осіб)

Бучацький район (1 особа):

с. Трибухівці – 1

Бережанський район (4 особи):

• м. Бережани –3

• с. Жуків – 1

Збаразький район (3 особи):

• с. Шимківці – 1

• с. Нижчі Луб’янки – 1

• с. Доброводи– 1

Гусятинський район (2 особи):

• с. Котівка – 1

• с. Старий Нижбірок – 1

Теребовлянський район (6 осіб):

• смт. Микулинці – 2

• м. Теребовля – 2

• с. Плебанівка – 1

• с. Вербівці – 1

Тернопільський район (6 осіб):

• с. Романівка– 1

• с. Петриків – 1

• смт. Велика Березовиця – 1

• смт. Великі Бірки – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Великий Глибочок – 1

Заліщицький район (5 осіб):

• смт. Товсте – 2

• с. Нирків – 1

• с. Голігради – 1

• с. Головчинці – 1

Козівський район (3 особи):

• смт. Козова – 2

• с. Козівка – 1

Чортківський район (19 осіб):

• м. Чортків – 12

• с. Росохач – 1

• с. Біла – 2

• с. Ридодуби – 1

• с. Мухавка – 1

• с. Долина – 2

Підгаєцький район (2 особи):

• м. Підгайці – 1

• с. Вербів– 1

Зборівський район (4 особи):

• с. Ярчівці – 2

• с. Чистопади – 1

• с. Малашівці – 1

Кременецький район (1 особа):

с. Плоске– 1

Монастириський район (1 особа):

• м. Монастириська – 1

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