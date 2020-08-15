Майже сто нових випадків коронавірусу зафіксували минулої доби на Тернопільщині. Це найбільше від початку епідемії в регіоні.

Підйом рівня захворюваності в регіоні простежується протягом тижня. Науковці називають це піком “першої хвилі”.

Загальна кількість інфікованих в області сягнула 3636. Протягом минулого тижня хворих стрімко побільшало. Професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології ТНМУ ім. І. Горбачевського Василь Копча переконаний, що вважати це початком “другої хвилі” коронавірусу недоречно. За його словами, у регіоні ще не завершилася перша хвиля.

“З точки зору науки в нас не минула ще перша хвиля, аби говорити про другу чи якісь наступні хвилі. Оскільки про чергову хвилю можна говорити, якщо захворюваність знизилася до нуля, а тут з’явився рецидив. А нас рівень захворюваності коливався з переміжним успіхом. Рахувати це хвилями вважаю недоречним. Насправді, епідеміологи дуже не люблять терміну “друга хвиля”.

Учора в обласному лабораторному центрі провели понад шістсот досліджень методом ПЛР. Найбільше нових випадків діагностували у Тернополі — майже чотири десятки заражених COVID-19. Відтак кількість інфікованих стала антирекордом і для міста, і для області.

Софія Романська

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