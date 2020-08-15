У Кременецькій районній лікарні з підтвердженим діагнозом COVID-19 померла 79-річна жінка із села Шимківці. У неї були супутні патології.

Жінку спочатку госпіталізували до Збаразької центральної лікарні. Втім, пізніше перевели до Кременецького лікувального закладу. Однак врятувати її життя лікарі не змогли.

Учора у Збаразькій районній лікарні коронавірус забрав життя чоловіка із цього ж села. Загалом у районі — 3 летальних випадки від COVID-19. А на Тернопільщині з підтвердженим діагнозом коронавірусу померло 46 людей.

“Показник смертності на Тернопільщині підвищується. Пов’язуємо цю тенденцію насамперед із стрімким збільшенням кількості інфікованих у регіоні. Бачимо, що внаслідок негативної тенденції із захворюваністю з’являються нові летальні випадки. Переважно стаються ці випадки серед людей із групи ризику. Тому ми вкотре наголошуємо і просимо людей дотримуватися карантинних вимог, це може врятувати життя”, – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Нагадаємо, учора на Тернопільщині виявили 97 випадків зараження коронавірусом. Це найбільша кількість інфікованих від початку епідемії у нашому краї.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

На Тернопільщині – 45-та жертва коронавірусу

Майже сто нових випадків COVID-19 виявили за добу на Тернопільщині

Чортків і Тернопільський район стали “помаранчевими”