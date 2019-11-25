«Вакцинація рятує життя» – така акція триває Тернопільщині.

Жителів краю закликають щеплюватися від небезпечних інфекційних захворювань. Оскільки колективний імунітет захищає від ймовірних епідемій.

Цьогоріч охочих вакцинуватися за календарем щеплень у Тернополі збільшилася утричі, – розповідає директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма. Пов’язано це з обов’язковістю вакцинації для школярів.

«Кількість звернень щодо щеплення набагато збільшилася. Значний ажіотаж ми мали восени, вкінці літа. Сподіваємося, що батьки зрозуміли, що щеплення є необхідним, щоб бути захищеним від недуг. До прикладу, подолати кір можливо тільки за допомогою щеплення. На щастя, в нашій області значно поменшало хворих на кір. Пам’ятаємо, яка складна була ситуація з цією хворобою навесні і минулої зими. А загалом вакцинація необхідна проти десяти небезпечних захворювань: кору, кашлюка, дифтерії, правця, паротиту, краснухи, поліомієліту, гемофільної інфекції, гепатиту Б, туберкульозу. Це небезпечні хвороби, тому важливо щепитися проти них. У протилежному – можливі епідемії».

Вакцинацію проводять сімейні лікарі. Для проведення цієї процедури необхідно укласти угоду з терапевтом.

Софія Романська