Майже півсотні медичних працівників захворіло на COVID-19 в області від початку року. За словами епідеміологів, це первинні випадки зараження. Спалахів у медичних закладах наразі не зафіксовано.

Серед лікарів почастішали повторні випадки інфікування. Лікування при таких випадках більш тривале. Відтак це викликає занепокоєння в епідеміологів.

«За січневий період продовжуються реєструватися випадки захворюваності серед медиків. Від початку року виявлено 45 випадків зараження серед медичних працівників. Наявність важкого перебігу захворюваності завершується летально. Щоденна реєстрація в межах трьох-чотирьох випадків. 9 січня ми мали 6 випадків, серед них – один медик», – зазначила головна державна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, відтепер розслідування будуть проводитися комісією закладу охорони здоров’я, де працював потерпілий медичний працівник без залучення представників Держпраці та Фонду соціального страхування. Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Окрім того, скорочено терміни проведення розслідування до 5 робочих днів із моменту створення комісії.