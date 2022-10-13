Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко запропонував встановити пам’ятник генерал-хорунжому УПА Роману Шухевичу.

Депутатська комісія обласної ради підтримала його ініціативу про включення до порядку денного сесії Тернопільської обласної ради питання щодо встановлення монументу.

Про це голова тернопільської обласної ради розповів у соцмережі.

– Наше військо в час війни бере основу від традицій армії нескорених – Української Повстанської Армії, тому вважаю, що Роман Шухевич як її очільник має бути вшанований у нашій області, – каже Михайло Головко.– Дякую членам комісії за одностайно прийняте рішення.