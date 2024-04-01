Обвинувачений в корупції ексголова Тернопільської облради Михайло Головко розпродує сімейне майно.

Це стало очевидним після оприлюднення декларації про доходи та видатки колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, пише видання Тернополяни. Так, у 2023 році, Михайло та його дружина Мар’яна Головко розпродали майна на 6 мільйонів 653 тисячі 936 гривень, згідно декларації чиновника. Найімовірніше, ідеться про станцію технічного обслуговування, нежитлові приміщення, земельні ділянки та авто, які фігурували у декларації Михайла Головка за 2022 рік, та, відповідно, зникли у декларації за 2023 рік. А саме – авто “Хонда” 2016 року випуску, станція технічного обслуговування в Тернополі, земельна ділянка у Тернополі площею 700 кв м та нежитлове приміщення у селі Новики площею 445,8 кв м.

Найдорожчий об’єкт нерухомості, який продала сім’я Головка у 2023 році, вартує 2 мільйони 496 тисяч грн. Покупець – Андрій Солтіс. Продаж здійснювала Мар’яна Головко. У Михайла Головка той же Андрій Солтіс придбав також інший об’єкт нерухомості вартістю 1 млн 469 тисяч грн.

Також були й інші продажі у родині Михайла Головка на суми 122 тисячі, 294 тисячі, 671 тисячу гривень, 1 млн грн та 600 тис. грн.

Нагадаємо, 26 червня 2023 року тоді ще голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка детективи НАБУ зловили на отриманні хабаря у місцевого підприємця Олександра Ярмоленка. Родина Михайла Головка найняла одних із найдорожчих адвокатів країни з групи «Баррістерс». Станом на 1 квітня 2024 року справу про хабар передали до ВАКС і її мають розглядати по суті.

Паралельно Михайло Головко подав до суду у Тернополі, бо вважає неправомірним його звільнення з посади голови Тернопільської облради, і хоче повернути заробітну плату. Перший суд у Тернополі Головко програв.

“Найімовірніше, гроші з розпроданого майна родини Головко йдуть або ж на оплату послуг дорогих адвокатів, або сім’я ексголови Тернопільської облради збирається виїхати за кордон”, – припускають журналісти.