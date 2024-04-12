Колишній голова Тернопільської обласної ради не мав дозволів на облаштування надбудови на даху багатоповерхівки.

Про це повідомив під час брифінгу начальник ГУ Нацполіції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Відповіді маємо з усіх дозвільних органів. Я вам доповідаю наступне: ніяких дозволів на те, щоб була ця надбудова, не давали. Будівельна експертиза показала, що це дійсно самовільна надбудова, яка там бути не може”, – прокоментував Сергій Зюбаненко запитання журналістки про ситуацію з надбудовою Михайла Головка, спорудженій на багатоповерхівці.

Правоохоронці направили всі матеріали, які зібрали щодо цієї справи, органам місцевого самоврядування, щоб в них була можливість законно привести в належний стан це приміщення.

«Ми не знаємо, чи демонтують цю надбудову добровільно чи через суд. Цим мають займатися органи місцевого самоврядування», – додав Зюбаненко.

Раніше працівники поліції області розпочали досудове розслідування за фактом надбудов на даху багатоквартирного будинку в Тернополі. Правоохоронці з’ясували, що Михайло Головко – власник двох спарених квартир на верхньому поверсі й саме над ними, на даху, він облаштував кілька приміщень. Одне з них площею 3 на 9 метрів. Там знаходиться тренажерний зал та батут. У ще одній надбудові розміщений великий генератор. Чи є на даху сауни й басейни наразі невідомо.

Матеріали слідчі скерували у відділ архбудконтролю Тернопільської міськради й управління архітектури, містобудування та кадастру, аби з’ясувати чи законні ці будівлі й чи є на них дозвільні документи. У ході розслідування працівники поліції призначать ще й будівельно-технічну експертизу і згідно з її результатами будуть прийняті законні рішення.

Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що Михайло Головко — власник двох спарених квартир на верхньому поверсі. Саме над ними, на даху, він облаштував кілька приміщень. Одне з них – площею 3 на 9 метрів. Там був тренажерний зал і батут. У ще одній надбудові розміщений великий генератор.