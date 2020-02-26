Потепління йде на Тернопільщину.

Упродовж доби стовпчики термометрів у західному регіоні місцями підвищуватимуться до п’ятнадцяти градусів вище нуля. Такі показники властиві весняній порі.

Середа приверне нашу увагу потеплінням, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Протягом дня у більшості областей України очікується +7+12 градусів, а на заході стовпчики термометрів сягатимуть +14 градусів.

«Вітер з поривами до 15-20 м/с, тобто, штормовими, завіватиме у східних областях, на Півдні, на Дніпропетровщині, Черкащині та Полтавщині. На решті території південно-західний вітер обіцяє бути помірним. Дощі пройдуть в західній частині, в Карпатах з мокрим снігом».

Отже, прощатиметься лютий з Тернопільщиною дощовою, але теплою погодою. Останніми днями цього місяця передбачують відчутне потепління, а от березень дивуватиме різкими перепадами температурних показників, проте справжнє весняне тепло не за горами.

Софія Романська