На Тернопільщині буде тепло аж до Різдва

Порівняно теплу погоду передбачають на Тернопільщині аж до Різдва. За прогнозами синоптиків, температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу вночі до 1 градуса тепла вдень. Місцями дошкулятиме сильний вітер.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду області визначатиме гребінь Азорського антициклону. У краї буде хмарно, на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Синоптики попереджають про перший рівень небезпечності.

«Тепла погода в Україні буде й буде, аж до Святвечора та Різдва. Не скажу, що із сонцем, бо опадів вистачатиме. Проте все ж морози очікуються буквально найближчі дві ночі: на суботу і на неділю, а потім навіть вночі переважатимуть “плюси”. 16-17 грудня очікується 0-3 градуси морозу. Впродовж дня в суботу та неділю потепліє до 0+5 градусів. 16-го грудня невеликий мокрий сніг пройде на заході, буде хмарно. 17-го грудня опадів побільшає, можливий дощ та мокрий сніг. В опадах на дорогах ситуація ускладнюватиметься», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, на Тернопільщині зберігатимуться тенденції з підвищення температури повітря. Втім, відчуття холоду посилюватиме підвищений рівень вологості та поривчастий вітер.