14 червня міський голова Чорткова Володимир Шматько мав онлайн зустріч із керівником міста Безьє Робертом Менаром. Містечко із півдня Франції від початку повномасштабного вторгнення росії активно допомагає та підтримує Чортків та всіх українців.

Головною темою розмови став обстріл Чорткова рашистськими ракетами, який стався напередодні – у суботу, 11 червня. Пан Менар висловив співчуття та підтримку усім сім’ям, котрі постраждали від вибуху. Мер Безьє запевнив, що розділяє горе усіх українців та чортків’ян, зокрема, і готовий зробити усе, що в його силах, щоб допомогти постраждалим.

В ході розмови Володимир Шматько зазначив:

«Ми цінуємо те, що ви турбуєтеся за наше місто та всіх українців. Зараз для нас важливо, щоб війна в Україні не ставала буденністю для європейців. Ми неабияк стурбовані тим, що є країни в Європі, котрі не підтримують членство нашої держави в ЄС.

Весь цивілізований світ повинен зрозуміти – путін і його армія – це терористи, з ними не можна домовлятися. Вони воюють з жінками, дітьми, вбивають мирних мешканців. І суботні обстріли Чорткова – це вкотре довели. Таким безсовісним і кривавим вчинкам не повинно бути прощення та розуміння.

Війна в Україні триває з 2014 році. Анексія Криму, створення так званих ДНР та ЛНР не зупинило путіна, і ось тепер маємо цю криваву і жорстоку битву за свободу і незалежність. Європа має розуміти, що Україна не може поступитися волею і своїми територіями, бо наступними можуть стати європейці».

Окрім того, Володимир Шматько показав французькому колезі фото будинків, що постраждали від обстрілів та розповів про масштаби руйнування, котрі вже встигли зафіксувати та обстежити.

Джерело: Чортківська міська рада

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