Потепління передбачають цими днями на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів 6 лютого підвищуватимуться до 10-11 градусів тепла, а з 10 лютого – до 16 тепла. Втім, ймовірність дощів залишатиметься високою.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями погоду області визначатиме проходження теплого атмосферного фронту від циклону з центром над Північним морем. Відтак вночі випадатимуть дощі, вдень переважно без істотних опадів. На окремих ділянках доріг утворюватиметься ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с.

«6-го лютого в Україні буде вітряно, вогко і тепло. Найтепліше – на заході. Також можливі дощі, місцями з мокрим снігом. Вітер буде західний, рвучкий, часом до штормових поривів. 7-го лютого трохи підскочить температура повітря, 8-9 лютого похолоднішає на 2-5 градусів. А впродовж 10-13 лютого, за попередніми прогнозами, очікується різке потепління, до +10+16 градусів, та ще й із проясненнями. Такий чудовий сигнал від прийдешньої весни радо приймаємо, але в другій половині лютого знову передбачається чергове похолодання. Тому тримаємо голову, настрій та здоров’я в рівновазі», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже погода до середини лютого буде мінливою: спостерігатимуться перепади температурних показників, а також частими будуть дощі.