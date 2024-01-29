Антициклон йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, він організує більш теплу і сонячну погоду, яка нагадуватиме про швидкий прихід весни.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на початку тижня у краї обійдеться без істотних опадів. На дорогах утворюватиметься ожеледиця, вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби від 4° морозу до 1° тепла.

«Схоже, що з понеділка оця безпросвітна сірість і вогкість розбавляться подекуди сонечком. Антициклон на ім’я Enno організує суху і значною мірою сонячну погоду в більшості країн Європи на континенті. Антициклон – це не лише відсутність опадів, а й мала вірогідність сильного вітру. Тому, 29-го січня, практично повсюди буде сухо, можливо навіть із сонечком та спокійним невеликим вітром, Температура повітря найближчої ночі низькувата, -2 -7 градусів, вдень від 3 морозу до 3 тепла», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, найближчими днями передбачається свіжа погода, без опадів, а з початку лютого потепліє та знову з’являться опади.