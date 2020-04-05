Кількість хворих на COVID-19 в області сягнула 160, повідомляє обласний лабораторний центр.

Лідирують щодо тенденцій поширення хвороби Монастириський, Заліщицький, Козівський райони. 8 випадків підтверджено в обласному центрі. Загалом упродовж доби діагностовано 25 нових випадків COVID-19.

Новий осередок поширення інфекції епідеміологи виявили у Почаєві. Там захворіли четверо медсестер, що контактували із зараженим на COVID-19 немовлям. Ще 27 контактних медиків пішли на обсервацію.

“Простежується ріст захворюваності по території Тернопільської області і загалом по всій Україні, простежується негативна тенденція. Очікуємо, що хворих може бути значно більше”, – наголосив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак.

У разі продовження негативних тенденцій перепрофільовуватимуть роботу ряду лікарень.

“Якщо кількість хворих буде значно більшати, будемо розгортатися для надання медичної допомоги. Хочу звернутися до всіх жителів краю, нині надзвичайно важливо дотримуватися карантинних заходів. Просимо максимально залишатися вдома, не виходити без потреби на вулицю, не виходити більше двох людей до парку, якщо це не сім’я, не збиратися групами, не перебувати дітям на спортивних майданчиках. Поважайте роботу медпрацівників, які залишаються в епіцентрі подій”

Нагадаємо, у Тернополі наразі визначено дві госпітальні бази — це лікарня швидкої допомоги та інфекційна дитяча лікарня. Тут лікують не лише тернополян, а й жителів інших районів у середньому та важкому станах. Якщо заражені коронавірусом переносять хворобу у легкій формі, їм пропонують лікуватися амбулаторно.

Софія Романська

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