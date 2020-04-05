Пік захворюваності на коронавірус в Тернопільській області очікується вкінці квітня.

Так вважає лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Оксана Чайчук.

Наразі прогрес хвороби набирає обертів, відтак важливо дотримуватися карантинних обмежень.

Станом на 22.00 3 квітня кількість захворілих на COVID-19 в області збільшилася до 133, в Україні зафіксували 1096 випадків захворювання. Відтак Тернопільська область залишається серед лідерів за кількістю виявлених випадків коронавірусу. У разі продовження таких тенденцій, пік захворюваності може настати й раніше, – переконаний головний санітарний лікар Віктор Ляшко. “У нас є підстави очікувати піку захворюваності у квітні, а коли, безпосередньо, це відбудеться, залежить від дій кожного з нас. Тому хочу, щоб усі ми з розумінням поставилися до карантинних заходів. У разі нехтування ними пік коронавірусної хвороби може наступити навіть з середини і до кінця квітня. Це може призвести до масового надходження хворих у тяжких станах до лікувальних закладів. Відтак ми змушені посилювати карантинні заходи і стежити за тим, як ви їх дотримуєтеся”.

Додамо, учора прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що на Великдень в Україні діятимуть суворі карантинні обмеження. Однак вже з 25 квітня ймовірне їхнє послаблення. Поступово відновлюватимуть роботу підприємства, однак карантин для учнів і студентів ще не завершиться.

Софія Романська