Гей, “файне місто”, ти вже з глузду з’їхало, чи лиш збираєшся?
Інакше якось важко описати те, що в тобі відбувається,
Вже звиклось тут, що влада все під себе тягне,
А простолюду ж – дуля, або – черствий пряник,
Вже звиклось, що тут каста є закрита бізнесово-політичної “еліти”,
Що свого ні за що не згодна втратити чи упустити,
А щоб робилось це із виглядом державницьким, велично,
Потрібно в вишиванці груди випнути вперед патріотично,
Дурний ти, люде рідний, отож й маєш те, що маєш,
Або ж – кого собі на шию обираєш,
Що глузду в тім нема – сказати, мабуть, зможе і дитина,
Та це – вже справа звична, отака собі рутина,
Тепер же нове дещо маємо – пов’язане зі світом потойбічним:
Між сім’ями загиблих на війні з’явились протиріччя
Навколо пантеону – має бути однотипним він, єдиним,
Як стрій бійців, що свій останній тут знайшов спочинок,
Чи може встановити тут сім’я відома і активна
На смак свій монумент – окремий, екслюзивний?
Не хочу влазити у справу цю – є в ній щось неприємне й моторошне,
Але на досвід невеликий свій зіслатись можу:
Як занесе колись вас доля в Вашингтон,
Відвідайте тамтешній історичний цвинтар – Арлінгтон
Там чемпіони світу з боксу спочивають, судді з Нюрнберга, 5-зіркові генерали,
Їх всіх в однакових могилах під надгробками стандартними поклали,
Лише над Джоном Кеннеді вогонь палає
І огорожа з ланцюга могилу обрамляє,
Напевно, гонору родини вмерлих і загиблих мали теж багато,
Але – погодилися, що закон потрібно поважати.
***
Гей, “файне місто”, ти вже з глузду з’їхало, чи лиш збираєшся?
Інакше якось важко описати те, що в тобі відбувається…