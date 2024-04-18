Значний суспільний резонанс викликав випадок у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей, про який розповіла журналістка з Харкова Катерина Посохова.

Нагадаємо, за інформацією жінки, коли вона із семирічним сином хотіли взяти книжки, у бібліотеці стали вимагати чималу заставу, мотивуючи це тим, що “можете написати “слава росії” і “такі як ви вже багато книг у нас потягли”. При цьому, як стверджує мати хлопчика, місцевим дітям видавали книги без проблем і без жодної застави.

У бібліотеці відреагували на резонанс. На сторінці книгозбірні оприлюднили офіційне звернення колективу. Працівники бібліотеки шоковані та обурені звинуваченнями на свою адресу. Вони стверджують, що допис матері хлопчика “має небагато спільного з дійсністю, містить перекручену інформацію, вирвані з контексту фрази, а також має всі ознаки маніпуляції та хейту”.

“Найперше – категорично відкидаємо звинувачення про дискримінацію читачів з інших регіонів України! З 2014 року, а надто після повномасштабного вторгнення росії на територію України, Тернопільська обласна бібліотека для дітей обслуговує, надає інформаційну, соціальну, психологічну та іншу необхідну підтримку маленьким та дорослим громадянам. Інформація про усі заходи, ініціативи, акції, в тому числі волонтерська діяльність, спрямована на підтримку Збройних сил України, висвітлена на сайті та офіційних сторінках бібліотеки у соціальних мережах.

Щодо видачі книг під заставу. Грошова застава, а не «рахунок у 600 грн», як пишуть автори публікації – повертається у повному обсязі читачу після повернення книг у бібліотеку. З метою збереження книжкових фондів працівники бібліотеки керуються «Інструкцією про порядок застосування в обласній бібліотеці для дітей грошової застави», в якій чітко прописані правила видачі під грошову заставу особливо цінних документів, книг представлених в обмеженій кількості. А також грошова застава передбачена для тих осіб, які не мають зареєстрованого постійного місця проживання в Тернопільській міській ТГ.

Найгірше в цій ситуації – це, м’яко кажучи, некоректні коментарі та висловлювання авторів і коментаторів допису, більшість з яких ніколи не були у бібліотеці та не спілкувалися з працівниками. Телефонні дзвінки, які ми отримуємо сьогодні – сповнені провокацій, образ та переходу на особистості, що є неприпустимим у цивілізованому суспільстві. Це справжня психологічно-інформаційна атака на заклад та бібліотечних працівників, які точно не заслуговують цього хейту.

Закликаємо усіх, хто читає цей допис, більш виважено та ретельно сприймати інформаційні потоки, які сьогодні ллються на нас звідусіль, обов’язково брати до уваги думку та позицію обох сторін, якщо йдеться про певну конфліктну ситуацію, а вже потім робити якісь висновки”, – ідеться у зверненні працівників бібліотеки.

У коментарі виданню “Терміново” директорка бібліотеки Надія Семенівна Новіцька підтвердила, що у бібліотеці дійсно видають книги під заставу, і це не заборонено законом. Але заставу беруть лише за особливо цінні книги (вартість яких перевищує 300 грн) у розмірі їхньої вартості, тож фіксованої суми немає. Причиною конфлікту стало, ймовірно, те, що коли Катерина Посохова із сином прийшли до бібліотеки, то побачили, що інша дитина брала книгу без застави (але це була звичайна книга, вартість якої не перевищувала 300 грн). Жінці, за словами адміністрації, це не сподобалось, тому вона почала заявляти про відсутність толерантності до ВПО.

Журналісти запитали у працівниць бібліотеки, чи дійсно лунала фраза, що дитина може написати “слава росії” на палітурці. Як каже заступниця директорки, ситуація перекручена. Щоб довести, що у бібліотеці поводяться толерантно до внутрішньо переміщених осіб, розповіли випадок, коли інша дитина, ще на початку війни, написала на палітурці книжки “слава росії. Смерть Україні”. Тоді про цю ситуацію публічно не повідомляли, проте поставили до відома директора школи і відповідні правоохоронні органи. Ці слова, як кажуть у бібліотеці, звучали як приклад того, що жодних упереджень щодо внутрішньо переміщених осіб немає. І взагалі вважають, що мама хлопчика перекрутила ситуацію і “просто хотіла поскандалити”.