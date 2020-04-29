Нещодавно на саміті «Organic Beauty & Wellbeing» у Великобританії були оприлюднені дані споживацької поведінки, зібрані за період 2019 року.

Згідно зі звітом, ринок натуральної косметики зріс на 23%. Частково це пов’язано зі зростанням свідомого споживацтва серед населення. Але, на жаль, деякі виробники користуються брендом, намагаючи себе видати за тих, ким вони не є.

Купівля органічної косметики — акт прояву любові до себе та природи

Учасники саміту «Organic Beauty & Wellbeing» звернули увагу на такі важливі поняття, як стійкий розвиток, прозорість у спілкуванні брендів та споживачів, та ефективність. Саме такі цінності, на їх думку, шукають споживачі, обираючи той чи інший продукт. Оскільки більшість брендів натуральної та органічної косметики їм відповідають, споживачі готові «проголосувати гаманцем» для їх розвитку. Модератор панельної дискусії представив результати опитування, проведеного для цього дослідження:

– 79% людей частіше купують косметичний продукт, якщо на ньому написано «органічний».

– 92% опитаних обрали б органічні продукти, оскільки це дозволило б їм відчути, що вони роблять позитивний вибір.

– 81% сказали, що, обираючи органіку, вони піклуються про навколишнє середовище.

– 87% покупців брендів пристрасно підтримують екологічні ініціативи.

– 64% споживачів шукають товари з пакуванням, що підлягає переробці.

– 56% людей сказали, що шукають сертифікати та маркування, оскільки це дозволяє їм підтримувати справи, які їх хвилюють.

Сім гріхів грінвошингу

Світовий тренд на усвідомлене споживання намагаються використати та інші компанії, які, на жаль, не підлягають під категорії натуральної або органічної косметики. Говорячи про себе, як про бренд, який турбується про красу та навколишнє середовище, але не підтверджуючи свої слова дією, виробники стають на слизьку доріжку грінвошингу.

Цей термін виник з комбінації англійських слів green (зелений, екологічний) і whitewashing (відбілювання репутації), тобто буквально – «зелене відмивання». Грінвошінг зазвичай асоціюють з рекламою та PR, заснованими на демонстрації екологічності, а не на реальній діяльності. Також існують інших 7 гріхів, які може допустити виробник:

Виділення переваг, приховування недоліків. Наприклад, пакування не може вважатись екологічною лише, якщо вона вироблена з деревини, отриманої з сертифікованих лісових господарств, адже екологічний слід матеріалу включає використання енергії на його виробництво, транспортування та викиди парникових газів та ін.

– Бездоказові твердження, тобто факти, які не можуть бути перевірені чи сертифіковані третьою стороною.

– Загальні твердження. Наприклад, деякі природні матеріали є натуральними, але шкідливими для здоров’я.

– Неактуальні твердження, тобто подання інформації щодо відмови від того чи іншого інгредієнту, який вже заборонений на державному рівні.

– Акцент на одній властивості товару, яка дозволяє вважати цей продукт більш екологічним, ніж аналоги, але, насправді, цей засіб також забруднює навколишнє середовище.

– Лжезаяви, коли бренди просто брешуть про властивості своїх товарів.

– Використання маркування, якого не існує. Це може стосуватись логотипів сертифікаційних організацій, яких не існує.

Як обрати натуральну косметику

Щоб обрати якісну натуральну косметику, потрібно звернути увагу на склад продукту, виробника та продавця. Бренди, що позиціонують себе як органічні та натуральні, не використовують сульфатів, парабенів, мінеральної олії, силіконів та інших речовин, які можуть нести загрозу здоров’ю. Один з таких брендів — The Ordinary, канадський виробник засобів для догляду за шкірою. Попри свій молодий вік, торгова марка отримала хороші відгуки та має репутацію перевіреного виробника косметики. Щоб уникнути підробки, обирайте лише перевірених продавців. Наприклад, придбайте продукцію на MAKEUP, і вже через 72 години ви зможете протестувати її на собі.