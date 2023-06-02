Чутлива шкіра – це найніжніший тип. Вона легко подразнюється, має схильність до алергічних змін. Дуже часто це супроводжується відчуттям стягнутості, печіння, сухості та схильності до лущення. Вибираючи косметику, треба керуватися насамперед її складом та уникати речовин, які можуть викликати неприємні відчуття. Як чутливій, так і схильній до алергії шкірі може нашкодити практично все, тому варто ретельніше стежити за нею та правильно обирати догляд. Найкращим рішенням є косметика, що не містить консервантів, пігментів, гліколів. Натомість вашими союзниками можуть стати рослинні екстракти, пептиди та амінокислоти.

Яким косметичним брендам варто надати перевагу

Косметика для чутливої шкіри має бути насамперед якісною. Тому кращим вибором можуть стати професійні засоби. Вони відрізняються збалансованим та безпечним складом, а також мають доведену ефективність. Зокрема, на особливу увагу заслуговує бренд CHRISTINA. Це ізраїльська компанія, що випускає свої продукти з 1982 року. Вона має власні лабораторії, де проводиться створення нових формул та унікальної продукції. Засоби від CHRISTINA використовуються в косметологічних кабінетах, їх радять фахівці.

Варто зазначити, що бренд виготовляє продукцію, що підходить людям з різними типами шкіри – існує кілька окремих лінійок, завдяки яким кожен може вибрати правильний засіб відповідно до власних потреб. Спеціально для комплексного догляду за чутливою шкірою призначена лінійка UNSTRESS. Засоби, що входять до її складу, надійно захистять вас від зовнішніх подразників. Вони посилюють природний захисний бар’єр, що допомагає організму краще адаптуватися до впливу багатьох зовнішніх чинників. Важливо, що косметика не містить SLS, парабенів, пропіленгліколю та продуктів перероблення нафтохімічних речовин.

Як правильно підібрана косметика допоможе подолати проблему чутливості

Регулярне використання правильно підібраних засобів для чутливої шкіри допоможе уникнути багатьох неприємних симптомів завдяки:

зміцненню захисного бар’єра епідермісу. Внаслідок цього зменшується вплив на шкіру подразнювальних факторів та, відповідно, кількість нових пошкоджень;

зняттю стресу. Інгредієнти, що заспокоюють, допоможуть позбутися таких неприємних ознак, як почервоніння, подразнення, лущення та набряки;

відновленню гідроліпідного прошарку. Завдяки цьому шкіра буде стійкою до дії зовнішніх чинників, позбудеться дискомфорту та свербежу.

Якісна професійна косметика від бренду CHRISTINA допомагає не лише позбутися проблеми та неприємних відчуттів, але й підтримати здоров’я та зберегти молодість шкіри загалом. Вона гарно зволожує, відновлює, надає сяяння та стимулює синтез колагену. Регулярно використовуючи правильно підібрану професійну косметику, ви пишатиметеся станом вашої шкіри. А для кращого результату можна відвідати кабінет косметолога для виконання салонних процедур. Для цього також застосовується продукція бренду CHRISTINA.