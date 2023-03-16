Сироватки для обличчя: для чого потрібні та їх особливості

Сироватки багаті на активні інгредієнти та корисні речовини. Вони вносять різноманітність в основний догляд за обличчям. Якщо ви боретеся з певною проблемою шкіри, правильно підібрані активні компоненти сироватки посилюють дію вашого улюбленого крему і допоможуть боротися зі змінами. Сироватки для обличчя — це продукти з рідкою, гелевою, жирною або водянистою формулою, яка швидко вбирається та легко розподіляється по шкірі. Вони мають упаковку з помпою або піпеткою, що полегшує дозування косметичного засобу.

Сироватка містить концентровані активні компоненти. Вони здійснюють догляд за шкірою більш інтенсивно, ніж речовини, що містяться в кремі. Проте продукти не замінюють інші косметичні засоби, а лише доповнюють їх. Сироватки зарекомендують себе, якщо ви хочете комплексно доглядати за своїм обличчям.

Для чого потрібна сироватка?

Час від часу шкіру обличчя варто збагачувати додатковими активними інгредієнтами, яких не вистачає в косметиці, що використовується щодня. Для цього можна користуватися сироваткою для обличчя з концентрованими речовинами. Головне — правильно обрати бренд косметики. В лінійці Yves Rocher є такі продукти, і вони містять інгредієнти, які зроблять догляд за обличчям різноманітнішим. Усе, що вам потрібно зробити, — це вибрати косметику відповідно до потреб вашої шкіри.

Різновидності сироваток

Вибираючи сироватку для обличчя, варто орієнтуватися в першу чергу на потреби шкіри.

Зволожуюча сироватка для обличчя містить такі інгредієнти:

гіалуронова кислота;

молочна кислота;

пребіотики;

ніацинамід;

екстракт центелли азійської;

алое вера та цераміди.

Ці інгредієнти забезпечують покращення рівня гідратації шкіри та допомагають підтримувати її належне зволоження.

Сироватки особливо підходять для чутливої ​​та сухої шкіри. Їх також можна використовувати для вугрів і жирної шкіри. Активні речовини допомагають заспокоїти подразнення. Серед найкращих сироваток для обличчя є засоби для людей зі зрілою шкірою. Сироватка проти зморшок містить такі речовини, як сквалан, ретинол, вітамін С, пептиди, коензим Q10, а також рослинні олії та масла. Вони сприяють заповненню зморшок зовні, розгладженню поверхні шкіри, моделюванню її контурів, стимулюванню вироблення колагену та еластину, знищенню вільних радикалів і зміцненню епідермісу. Використовувати їх варто з 25 років, коли починаються перші процеси старіння шкіри.