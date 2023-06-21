Згорів автомобіль і три велосипеди, постраждав власник: наслідки пожежі на Тернопільщині

20 червня рятувальники Тернопільщини ліквідували пожежу гаражного приміщення у приватному житловому будинку.

Вчора обідню пору у Ланівцях, у гаражному приміщенні, виникла пожежа автомобіля «ВАЗ 2101», внаслідок якої знищено автомобіль, три велосипеди, інструмент, пошкоджено облицювання стін гаража на загальній площі 10 м кв.

Внаслідок пожежі отримав травмування власник гаража, чоловік 1955 року народження. Його з діагнозом “Термічний опік полум’ям обличчя, слизової очей і верхніх дихальних шляхів” госпіталізували.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 11-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано житловий будинок.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.