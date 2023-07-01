Днями на спецлінію 102 звернулася небайдужа громадянка, яка повідомила, що на території гаражного кооперативу, в одному із мобільних гаражів, жалібно плаче маленьке кошеня.

Жінка розповіла, що тваринка перебуває там декілька днів, ймовірно, знесилена та попросила патрульних допомогти врятувати пухнастика.

Інспектори роти ТОР Сергій Луків та Василь Шафранський миттєво прибули на місце події, де вже зібралися небайдужі громадяни, охочі допомогти. Спільними зусиллями вдалося врятувати маленького хвостика.

Патрульні поцікавилися долею котика. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Ба більше, вже знайшлися добрі люди, які заберуть пухнастика в сім’ю.

“Дякуємо нашим колегам за ефективну допомогу та самовідданість, а всім, хто долучився до доброї справи — за свідомість та небайдужість”, – зазначають в управлінні патрульної поліції Тернопільщини.