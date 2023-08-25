Якої погоди чекати в останні літні вихідні на Тернопільщині?

Останніми літніми вихідними на Тернопільщині спостерігатиметься шалена спека.

За прогнозами синоптиків, місцями стовпчики термометрів сягатимуть 35 градусів тепла. У неділю подекуди можливі короткочасні дощі та грози.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вихідними Тернопільщина перебуватиме в теплому секторі циклону, як наслідок – буде спекотно.

«26 серпня передбачається мінлива хмарність. Обійдеться без істотних опадів, вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 13 – 18°, вдень 29 – 34°. Рівень небезпечності – зелений (відсутній)

27 серпня також буде мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасні дощі, грози. Вдень обійдеться без опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 16 – 21°, вдень 30 – 35°».

За попередніми прогнозами, останній літній тиждень також розпочнеться спекотною погодою. Стовпчики термометрів сягатимуть 35 градусів тепла.