Якої погоди чекати на Тернопільщині у Шевченківські дні?

9 березня Тернопільщина перебуватиме під дією атмосферних фронтів атлантичного походження. За пронозами синоптиків, у краї буде похмуро, однак температурні показники підвищуватимуться до 14 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині періодично випадатимуть дощі. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг – ожеледиця.

«Вітер буде південно-західним, 9 – 14 м/с. Температура коливатиметься вночі 1 – 6º тепла, вдень 9 – 14º тепла. Через ожеледицю оголошено штормове попередження: І рівень небезпечності, жовтий. 10 березня буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів, вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Температура вночі 0 – 5º тепла, вдень 10 – 15º тепла».

За попередніми прогнозами, протримається тепла погода на Тернопільщині недовго. Вже вихідними у краї знову похолоднішає.

“Спостерігатиметься стрибок до +18 градусів, потім стовпчики термометрів опускатимуться вниз до -2 градусів, також можливий дощ – мокрий сніг, штормовий вітер, західний, потім південний, потім північно-західний. Отже, погода прийдешня буде мінливою», – повідомила синоптик Наталка Діденко.