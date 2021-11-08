Якої погоди чекати на Тернопільщині цього тижня

Циклон йде на Тернопільщину. Від зумовлюватиме у краї похолодання.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, температурні показники знижуватимуться до нуля. А місцями можливі заморозки.

Мінлива хмарність з проясненнями, тумани, зниження температурних показників — такі погодні умови передбачають синоптики цього тижня на Тернопільщині. Похолодання у краї посилюватиметься.

“Наблизиться атмосферний фронт північного циклону Peter. Із вологих явищ переважно спостерігатимуться тумани. У західному регіоні очікується похолодання до +8 градусів. Періодично спостерігатиметься неприємно західний та північно-західний вітер.

Погодка, прямо скажемо, на любителя. Адаптуємося до сірого сезону прогулянками”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, протягом тижня тенденції з похолодання у краї посилюватимуться. Вночі температурні показники періодично знижуватимуться до 1-5 градусів морозу.