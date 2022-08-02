Легальні казино України дають можливість поціновувачам азарту розважатися у надійних та вигідних умовах. Як визначити, що віртуальний заклад у законному форматі надає свої послуги, розповість цей матеріал.

Легалізація казино в Україні

У 2021 році азартна сфера в Україні досягла колосального прогресу. Цьому сприяв закон, який скасовує мораторій, який розробила Верховна Рада, і підписав Президент. Онлайн казино України стали легальними, інформує https://legal-casino.com.ua/.

Відкриття ринку принесло дивіденди всім трьом сторонам. Український бюджет організував додаткові фінансові відрахування, оскільки регуляторам потрібно сплачувати ліцензії, страхові внески та офіційно працевлаштовувати співробітників.

Компанії, які бажають працювати для української аудиторії, отримали можливість це робити у законному форматі. І, нарешті, гравцям надано можливість розважатися у перевірених та ліцензованих онлайн казино України.

Яким критеріям відповідають ліцензовані онлайн-казино України?

Основним критерієм, який характеризує ліцензовані казино України, є наявність української ліцензії. Видачею дозволу на роботу займається комісія КРАЇЛ, яка має офіційний сайт.

На веб-ресурсі комісії передбачено розділ, в якому опубліковано перелік ліцензій, виданих онлайн казино. Номер та дата надання дозволу також публікуються на офіційних сайтах казино. Достатньо порівняти ці дані, щоб переконатися у законності закладу.

Крім наявності ліцензії, онлайн казино України має:

проводити виплату виграшів та поповнення рахунку у гривнях;

мати наземний офіс, який зареєстрований в українських містах;

приймати у себе виключно українських користувачів;

надавати послуги лише повнолітнім гравцям;

вимагати від клієнтів перевірки персональних даних після реєстрації.

На що ще звертати увагу?

Легальні казино України, як ми вже розібралися, працюють під пильною увагою комісії КРАЇЛ. До обов’язків цього органу входить як видача ліцензії, а й контроль якості.

Наприклад, КРАЇЛ відстежує, щоб віртуальні заклади пропонували клієнтам винятково перевірену продукцію, в тому числі й бонуси. Це означає, що ліцензовані казино мають публікувати на сайті та в мобільних додатках слоти від авторитетних розробників, які встановлюють на апарати високий відсоток віддачі. Таким чином, досягаються умови, за яких шанси на прибуткову гру надаються всім учасникам розваг.