Реванш Усика та Джошуа: ставка без ризику з бонусом від Паріматч

Бонус від Паріматч доступний усім користувачам, які бажають спробувати свої навички у сфері спортивних прогнозів. Розповідаємо, як отримати цей подарунок від лідера букмекерського ринку України, а також шансів Олександра Усика у бою проти Ентоні Джошуа.

Що таке бонус від Паріматч?

Бонус від Паріматч – це чудова можливість збільшити бюджет для спортивних ставок. Подарунок призначений для нових клієнтів сервісу, які раніше не проходили реєстрацію на сайті або в мобільному додатку букмекера.

Для активації пропозиції потрібно виконати такі операції:

Зайти на офіційний сайт Паріматч або встановити мобільний додаток компанії. Увійти в меню «Реєстрація» та заповнити електронну форму, вказавши номер телефону та пошту. У створеному гаманці потрібно заповнити анкету із персональними даними. Надати документи для верифікації особистості. Це є обов’язковою процедурою для всіх учасників. Поповнити баланс гаманця. Можна використовувати будь-який спосіб оплати.

Бонус від Паріматч нараховується автоматично після виконання вищеописаних умов. Подарунок складає 100% суми першого депозиту з обмеженням до 2500 гривень, які можна використовувати для розміщення безкоштовних ставок.

Експерти чекають на повторну перемогу Усика

У вересні 2021 року відбувся перший бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Напередодні цього бою експерти в один голос пророкували перемогу британського боксера, але в результаті сильнішим виявився українець, якому свої голоси віддали всі три арбітри.

У результаті британець скористався правом запросити реванш в українця, який відбудеться 20 серпня 2022 року. Місцем проведення події була обрана Саудівська Аравія, а саме арена міста Джідда.

У майбутньому протистоянні букмекери віддають перевагу Олександру Усіку, пропонуючи за перемогу українця коефіцієнт 1,50, що становить приблизно 66% ймовірності. Шанси Джошуа взяти реванш оцінюються аналітиками котируванням 2,60 або 34% шансів на успіх. Скачати додаток Паріматч і зробити ставку можна тут. Нагадаємо, що з перших днів війни, яку в Україні розв’язала російська армія, Олександр Усік вступив до лав територіальної оборони Києва. Коли наступ окупантів ослаб, український боксер вирушив на підготовку до захисту титулів.