Витік аміаку в Тернополі: у ДСНС розповіли про інцидент. ФОТО

Повідомлення про витік аміаку надійшло до диспетчерської служби ДСНС вчора, 26 червня, по обіді.

Інцидент стався на вулиці Я.Стецька, 25. Було встановлено, що під час проведення ремонтних робіт у підвальному приміщенні пошкоджено систему охолодження холодильника “Кристал”, внаслідок чого сталася розгерметизація та витік аміаку.

Рятувальник провели провітрювання приміщення, винесли холодильник на свіже повітря. Після чого здійснили заміри та вжили заходів щодо зниження концентрації випарів аміаку.