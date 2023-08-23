«Воїни світла» – виставку картин під такою назвою презентували у Тернополі просто неба. В експозиції представлені роботи, які малювали поранені бійці. Нині вони проходять реабілітацію у тернопільських медзакладах.

Більшість із захисників вперше взяли до рук пензлик. Деякі з них малювали навіть з ампутованою кінцівкою, – розповів співорганізатор виставки Рустам Давлетов, він проводить майстер-класи для військових.

«Воїни створюють переважно пейзажі або ж портрети. Такі заняття є своєрідною терапією для них. Майстер-класи відбувають кожного четверга. Наші заняття тривають десь близько півтори години. Малюємо за різними стилями і напрямами. Хлопців ця справа захоплює, можливо, допомагає відволіктися від пережитого», – розповідає Рустам Давлетов.

У проведенні майстер-класів також допомагає волонтерка з Рубіжного Олена Хмельницька. Жінка влаштовувала такі сеанси реабілітації раніше у своєму рідному місті.