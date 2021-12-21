Вірус стає агресивнішим: медики розповіли, хто з хворих на ковід потрапляє у лікарню

Понад чотири тисячі жителів Тернопільщини борються із COVID-19.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Близько шістсот хворих – у важкому стані та потребують кисневої підтримки.

Більшість хворих, які потрапляють у стаціонари з COVID-19, невакциновані. За словами лікарів, хвороба у щеплених осіб протікає значно легше. «На сьогодні продовжує хворіти 4244 людини. На амбулаторному лікуванні знаходяться 3629 осіб, а на стаціонарному – 615. Здебільшого люди, які попадають в стаціонари, – невакциновані. Їхній стан середньої важкості або важкий. Сумно і те, що кожного дня ми фіксуємо летальні випадки від COVID-19. Це доводить, що вірус є, і він стає агресивнішим», – каже Ольга Ярмоленко.

Додамо, минулої доби в області зафіксували 98 нових випадків коронавірусної хвороби. Ситуація із захворюваністю стабілізувалася. Однак через поширення штаму Омікрон у січні можлива нова хвиля COVID-19.