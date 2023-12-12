На Тернопільщині більшає інфікованих COVID-19. За інформацією, обласного центру з контролю хвороб, минулого тижня зареєстрували 240 нових випадків. Також зростає кількість хворих на грип і ГРВІ.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, загалом в області протягом тижня на ГРВІ захворіли понад п’ять тисяч жителів краю. Більше половини з них – діти до 18 років.

«За останній тиждень (04.12.–10.12.2023р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем збільшилася на 0,7% (5248 випадків проти 5209). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 55,1%, школярів – 61% від усіх захворілих дітей. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності серед дітей на 3,9%, серед школярів – на 0,3%. Госпіталізовано за звітний тиждень 127 осіб, із них 62 дитини. За цей тиждень зареєстровано 241 випадок захворювання на COVID-19. З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей віком до 18 років становить 11,6%. За останній тиждень летальних випадків від грипу та COVID-19 в області не зареєстровано».

Додамо, від початку цьогорічного епідсезону на Тернопільщині з підтвердженим діагнозом коронавірусу померло дев’ятеро людей.