10 днів тривав конкурс селфі на фоні святкової ілюмінації в селі Настасів на Тернопільщині.
Ініціатором виступив народний депутат, уродженець села Іван Чайківський з дружиною Тетяною.
Інформацію про підсумки змагання вподобайок та фото з переможцями пан Чайківський оприлюднив у себе в Інстаграмі.
“Закінчив робочий тиждень у #НастасівРезиденціяРіздва2021, виконуючи надзвичайно приємну місію. Ми з дружиною Тетяною познайомилися з переможцями нашого фотоконкурсу і вручили їм виграні призи”. – пише нардеп.
Нагородження провели там же, звідки конкурсанти робили фото – на території Резиденції біля ялинки в самому центрі Настасова.
“Цей конкурс я влаштував саме з метою популяризації мого рідного села”, – сказав пан Іван.
Переможцями стали:
1-ше місце – @nadiikadidukh
отримала консервовану продукцію «Тернопільського м‘ясокомбінату» на 2000 грн.
2-ге місце – @andriismolskii6416
отримав консервовану продукцію «Тернопільського м‘ясокомбінату» на 1500 грн.
3-тє місце – @yurii_ozhybko
отримав консервовану продукцію «Тернопільського м‘ясокомбінату» на 1000 грн.
Сім’я Чайківських подякувала кожному, хто взяв участь в конкурсі! Бо всі учасники допомогли продовжити святковий настрій і розповісти українцям про те, що на Тернопільщині є справжня Резиденція Різдва, де чекають усіх, хто вірить в добро і казку.
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