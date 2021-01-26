Відома сім’я з Тернопільщини роздала подарунки за перемогу в різдвяному конкурсі

10 днів тривав конкурс селфі на фоні святкової ілюмінації в селі Настасів на Тернопільщині.

Ініціатором виступив народний депутат, уродженець села Іван Чайківський з дружиною Тетяною.

Інформацію про підсумки змагання вподобайок та фото з переможцями пан Чайківський оприлюднив у себе в Інстаграмі.

“Закінчив робочий тиждень у #НастасівРезиденціяРіздва2021, виконуючи надзвичайно приємну місію. Ми з дружиною Тетяною познайомилися з переможцями нашого фотоконкурсу і вручили їм виграні призи”. – пише нардеп.

Нагородження провели там же, звідки конкурсанти робили фото – на території Резиденції біля ялинки в самому центрі Настасова.

“Цей конкурс я влаштував саме з метою популяризації мого рідного села”, – сказав пан Іван.

Переможцями стали:

1-ше місце – @nadiikadidukh

отримала консервовану продукцію «Тернопільського м‘ясокомбінату» на 2000 грн.

2-ге місце – @andriismolskii6416

отримав консервовану продукцію «Тернопільського м‘ясокомбінату» на 1500 грн.

3-тє місце – @yurii_ozhybko

отримав консервовану продукцію «Тернопільського м‘ясокомбінату» на 1000 грн.

Сім’я Чайківських подякувала кожному, хто взяв участь в конкурсі! Бо всі учасники допомогли продовжити святковий настрій і розповісти українцям про те, що на Тернопільщині є справжня Резиденція Різдва, де чекають усіх, хто вірить в добро і казку.