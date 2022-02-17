У Тернополі активно обговорюють законопроєкт, яким можуть знизити ціни на продукти харчування

Законопроєкт 7023 щодо зниження ставки ПДВ на продукти харчування до 0% обговорили на засіданні громадської ради ГУ ДПС у Тернопільській області.

Один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат України Іван Чайківський підкреслив, що подібні обговорення будуть відбуватися і в інших областях України.

«Надзвичайно важливо чути думку фахівців та розуміти як ставляться до нашої ініціативи на місцях» – пояснив Іван Чайківський.

«Ці зміни мають на меті два наслідки: створення умов для здешевлення продуктів харчування в магазинах та підтримку українського товаровиробника» – зазначив Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради, голова обласного осередку політичної партії “За майбутнє”.

Голова громадської ради ГУ ДПС у Тернопільській області Михайло Лучко підкреслив, що це чи не перший законопроєкт, який обговорюють з громадськістю до прийняття Верховною радою і додав, що таку практику впроваджувати дуже важливо.

«Законопроект цікавий однозначно. На мою думку, необхідно додати економічне обґрунтування до законопроєкту і напрацювати механізм компенсаторів, бо важливо розуміти, як пропонується покривати фінансові втрати до держбюджету» – зазначив Михайло Лучко.

Під час обговорення учасники активно дискутували, обговорювали деталі, наводили аргументи, вказували на важливі нюанси і прогнозували можливі ризики.

Сергій Господарик, заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування ПДВ управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС у Тернопільській області каже: «Якщо подивитися на міжнародний досвід, в тому числі досвід Франції, то у них вже давно існують різні ставки на харчові продукти. Тому ми повинні рано чи пізно до цього йти, якщо хочемо здешевити вартість продуктів і підвищити конкурентоспроможність українських товаровиробників». Свої напрацювання та рекомендації члени Громадської ради планують узагальнити та надати для ознайомлення авторам законопроєкту 7023.