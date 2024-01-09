У Хмельницькій області після ракетного удару Росії знайшли тіло ще однієї людини. Кількість загиблих зросла до трьох.
Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин у вівторок, 9 січня, передає NV.ua.
Під час рятувальних робіт виявили тіло чоловіка 1955 року народження. Також серед загиблих ще двоє — 1947-го та 1964-го. Поранення дістали двоє людей.
За словами першого заступника глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, розбір конструкцій об’єкта та ліквідація наслідків атаки військ РФ завершені.
Нагадаємо, вранці 8 січня Росія вкотре масовано атакувала Україну крилатими та балістичними ракетами. Ударів було завдано по чотирьох областях: Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Харківській. Є загиблі, десятки людей поранено.