В сусідній з Тернопільщиною області зросла кількість загиблих через ракетну атаку

У Хмельницькій області після ракетного удару Росії знайшли тіло ще однієї людини. Кількість загиблих зросла до трьох.

Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин у вівторок, 9 січня, передає NV.ua.

Під час рятувальних робіт виявили тіло чоловіка 1955 року народження. Також серед загиблих ще двоє — 1947-го та 1964-го. Поранення дістали двоє людей.

За словами першого заступника глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, розбір конструкцій об’єкта та ліквідація наслідків атаки військ РФ завершені.

Нагадаємо, вранці 8 січня Росія вкотре масовано атакувала Україну крилатими та балістичними ракетами. Ударів було завдано по чотирьох областях: Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Харківській. Є загиблі, десятки людей поранено.