Російські терористи вдарили ракетами по Дніпру: є загиблі і поранені. ФОТО, ВІДЕО

Держава-терорист Росія під час комбінованої атаки по Україні 19 квітня вранці обстріляла ракетами Дніпро, вбивши двох і поранивши 20 цивільних. Під удар потрапила п’ятиповерхівка, під завалами якої шукають людей, а також об’єкти УЗ, через що призупинив роботу вокзал.

Про наслідки повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкодження і жертви є також у кількох районах області, передає Оглядач.

“Дніпро під ракетним обстрілом. Наші захисники неба працюють. Перебувайте у безпечних місцях до кінця повітряної тривоги”, – заявив чиновник після 05:20.

У місцевих Telegram-каналах зазначили, що в місті пролунало кілька вибухів, після яких у небо піднявся дим. Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею пошкодило вікна, вибило шибки в будинках.

Згодом голова ОВА підтвердив, що в Дніпрі горить п’ятиповерховий житловий будинок: він частково зруйнований, під завалами можуть бути люди.

Мер Борис Філатов уточнив, що ворог поцілив по центру міста, станом на 07:00 відомо вже про дев’ятьох постраждалих цивільних.

Окрім житлового будинку, в місті пошкоджено два інфраструктурні об’єкти. Загалом у Дніпрі станом на 08:00, попередньо, відомо про двох загиблих і 15 поранених середньої тяжкості.

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів УЗ в Дніпрі та області. В облцентрі призупинив роботу вокзал.

Станом на 09:00, за даними ДСНС, пожежу в частково зруйнованому п’ятиповерховому будинку локалізовано на площі близько 1 тис. кв. м. У місті загинуло дві людини, 20 громадян постраждали, із них 12 було врятовано.

На Дніпропетровщині внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджено одне з підприємств у Павлограді. В Синельниковому частково зруйновано чотири приватні будинки і вісім пошкоджено, є загиблі та постраждалі, зокрема дитина. У Кривому Розі пошкоджено інфраструктурний об’єкт, постраждало троє людей.