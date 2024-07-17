Ампутували просто на лінії фронту: боєць з Тернопільщини втратив обидві ноги. ВІДЕО

Історія бійця з Тернопільщини, який проходить лікування у Дніпрі.

У мирному житті він працював на залізниці, був монтером колії. Отримав повістку і пішов боронити країну. Через ворожу атаку у захисника ампутовані обидві ноги.

Руслан досі не сказав власній матері, що у лікарні, ідеться в сюжеті дніпровського телеканалу Відкритий.

“Бо мама в мене одна… Вона старенька, на пенсії, не хочу її турбувати”, – ділиться захисник.

Під атаку ворожого дрона Руслан потрапив на Донеччині. Коли його затисло стіною, каже, найбільше боявся опинитися у полоні. Та найгіршого сценарію, ділиться, не сталося. За ним прийшли наші.

“FPV-дрон, вони добу по нас працювали, ми відстрілювалися… Прилетів, зробив скид. Тоді мене привалило стіною. Ноги, до ванни. У цій нозі одразу кістка вилізла. Була сильна кровотеча. Побратимів я догукатися не міг… Прийшла допомога, побратими. Вони допомогли мені визволити ноги. Накласти турнікети, бо я не міг сам дібратися”, – розповідає Руслан.

Уже після – прямо на лінії фронту військові медики ампутували захиснику обидві ноги. Далі бійця доправили до Дніпра. В одну із місцевих лікарень. Тут Руслану зробили 6 операцій. Перелили 5 літрів крові, розповідають у закладі.

“Гемоглобін був вкрай низький, і наші лікарі-реаніматологи боролися за його життя. Переливали кров. І робили етапні операції, щоб сформувати кінцівки так, щоб далі було можливо поставити протези”, – розповів головний лікар медзакладу Сергій.

Медики додають, далі на Руслана чекає найскладніший етап – відновлення, протезування та повернення до мирного життя. Та захисник каже: усе витримає. І почне займатися господарством. Буде вирощувати малину. А окрім цього має ще одну мрію, яку саме — в сюжеті Відкритого.