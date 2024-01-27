Сумна звістка з фронту знову надійшла на Тернопільщину.

Захищаючи Україну від російського агресора, на Запорізькому напрямку загинув житель села Дичків Ігор Михайлович Шилівський. Бійцю був 41 рік.

Ігор поповнив лави ЗСУ у березні 2023 року. Був стрільцем-помічником гранатометника. До останнього подиху він стояв на захисті територіальної цілісності та незалежності Батьківщини.

Про важку втрату повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман.

“Від себе особисто та всієї Великогаївської громади висловлюю щирі співчуття дружині Ользі, сину Назару, доньці Тетяні, батькам та усій родині.

Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі.

Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!”, – ідеться у зверненні очільника громади.