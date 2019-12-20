18 грудня тернополянам урочисто відкрили та представили скульптурну композицію «Пам’ятник вчителю», що розміщений у центральній частині Тернополя поблизу спеціалізованої школи №3.

Пам’ятник встановлений в рамках Громадського бюджету-2018, адже саме цей проєкт став одним із переможців, за який понад 1000 тернополян віддали свій голос.

Під час урочистого відкриття міський голова Сергій Надал відзначив, що задум і виконання пам’ятника сповнені креативу і філософського змісту, аби кожен тернополянин зміг прочитати ідею пам’ятника по своєму.

«Насамперед, це пам’ятник учителю, це пошана учителю. Одночасно – це пам’ятник учню. Учню, який є вчителем для себе, своїх однолітків та батьків. Адже, ми скільки живемо, стільки вчимося, – наголосив Сергій Надал. – Сподіваюся, що ця скульптурна композиція стане визнанням ролі вчителя у розвитку міста і України, в житті кожного з нас. Також, вірю, що пам’ятник стане туристичною родзинкою міста і цікавою фотозоною. То ж я вітаю усіх з відкриттям та дякую ідейним натхненникам монументу, благодійникам, художникам, скульпторам, усім хто долучився до створення цього особливого мистецького твору».

Зазначимо, що відповідно до проєкту пам’ятника вчителю, на постаменті розмістилися бронзові фігури учня та учениці, а над аркою, що поруч, зображені журавлі, які піднімаються в небо. Згодом цю композицію можна буде доповнювати і іншими елементами.