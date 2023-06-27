Тернопільські ТОРівці виявили громадян, які мали з собою, ймовірно, заборонені речовини.

Патрулюючи по вулиці Лесі Українки, інспектори роти тактико-оперативного реагування помітили двох підозрілих чоловіків. Охоронці порядку зупинили останніх.

Спілкуючись з ТОРівцями, громадяни помітно нервували, тож патрульні вирішили провести, відповідно до закону, поверхневу перевірку.

Як наслідок, виявили в чоловіків, ймовірні, наркотичні речовини: кристалічну речовину білого кольору, пристрої, ймовірно, пристосовані для вживання наркотиків із залишками невідомої речовини коричневого кольору, схожої на наркотичну.

Охоронці порядку викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого зʼясування обставин цієї події.