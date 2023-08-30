Нову поштову марку «Вічна Пам’ять» погасили у Тернополі. ЇЇ Укрпошта випустила з нагоди Дня пам’яті загиблих захисників.

За ескіз марки використали роботу художника з Тернопільщини Олега Шупляка “Журба” за 2016 рік. На марці зображений козак-бандурист, який схиляє голову над могилами побратимів, а над ним журавлі летять у вирій. Як повідомив гендиректор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський, тираж поштової марки — 500 000 екземплярів.

«Ця марка є благодійною, оскільки кошти, виручені від продажу поштових марок, підуть на підтримку сімей військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну. Ми маємо пам’ятати, завдяки кому можемо прокидатися та чекати гарних новин і в цивільному житті, і на фронті. Завдяки кому вже за кілька днів наші діти знову підуть до школи».

Додамо, 3 гривні з кожного випуску марки «Вічна Пам’ять» підуть на допомогу дітям загиблих захисників України.